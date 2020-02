Carditello (Na): Nicolais confermato alla presidenza del Real Sito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Luigi Nicolais, con decreto ministeriale del 17 febbraio 2020 è stato confermato alla guida del Real Sito di Carditello per i prossimi tre anni". Ne ha dato notizia, in un comunicato, la Fondazione Real Sito di Carditello che si è congratulata "con il presidente Nicolais, giunto al suo secondo mandato, e augura buon lavoro ai membri che entrano a far parte del consiglio di amministrazione". (Ren)