Ucraina: segretario Nsdc Danilov, Russia ha emesso oltre 150 mila passaporti nel Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa ha emesso circa 156 mila passaporti nei territori di Donetsk e Luhansk. Lo ha annunciato il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino (Nsdc), Oleksiy Danilov. Le autorità di Kiev sono in possesso di una lista con tutti i cittadini ucraini che hanno ricevuto il passaporto russo, ha spiegato Danilov. “Seguiamo da vicino la situazione relativa all’emissione di passaporti russi. Non è la prima volta che accade, è già successo nella guerra in Georgia e anche in Moldova. Le persone che lavorano nelle regioni di Donetsk e Luhansk sono vittime di ricatti”, ha detto Danilov. (Res)