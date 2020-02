Russia: premier Mishustin, gli obiettivi chiave sono incremento redditi e crescita economica

- Aumentare il reddito dei russi e accelerare il tasso di crescita economica sono i compiti principali del governo. Lo ha affermato il primo ministro russo Mikhail Mishustin in una riunione a Kurgan con i rappresentanti del governo regionale. Il primo ministro ha aggiunto che il governo adempirà i compiti stabiliti dal presidente, Vladimir Putin. "Il governo sta ora concentrando i suoi sforzi sulla risoluzione di due compiti chiave: rispettivamente, aumenterà i redditi delle persone e il tasso di crescita economica, il che garantirà un ampio effetto in altri settori come istruzione, scienza, innovazione, sfera sociale e, naturalmente, le imprese", ha affermato il primo ministro ripreso dai media russi. Più di 4 mila miliardi di rubli (56,4 miliardi di euro) saranno spesi per attuare le linee guida enunciate il 15 gennaio dal presidente russo Vladimir Putin nel messaggio all'Assemblea federale. (Rum)