Torino: 125 "palline" di droga nascoste in auto, arrestati 4 pusher senegalesi

- Quattro uomini, tutti senegalesi, di cui due minorenni (gli altri di 23 e 22 anni), sono stati arrestati a Torino. Sono stati sorpresi a spacciare in corso Principe Oddone lunedì notte. I quattro smerciavano lo stupefacente prelevandolo dal paraurti di un'auto parcheggiata e poi si spartivano il ricavato, così da evitare di farsi trovare in possesso di ingenti somme di denaro in caso di controlli delle forze dell’ordine. La polizia è intervenuta intorno alle 2. Dopo averli visti all'opera con un cliente, gli agenti li hanno fermati e hanno perquisito l’automobile. All'interno del paraurti hanno trovato un fazzoletto contenente tre buste, che custodivano 125 involucri tra cocaina, eroina e crack, per un peso complessivo di quasi 26 grammi. Dopo aver portato i quattro in questura per ulteriori accertamenti, i poliziotti hanno scoperto che avevano tutti precedenti ed erano tutti irregolari sul territorio nazionale. Nello specifico, il ventiduenne è risultato inottemperante al decreto di espulsione del Questore datato ottobre 2019 mentre uno dei minorenni aveva a carico un divieto di dimora emesso a gennaio di quest’anno. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà. Per i 4 le manette sono scattate per detenzione di sostanza stupefacente. Denunciato inoltre per ricettazione uno dei minorenni, trovato in possesso di alcuni capi d’abbigliamento, all’interno del proprio zaino, provvisti di etichetta. (Rpi)