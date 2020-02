Intercettazioni: Camera, voto finale rinviato a giovedì alle 20.30

- La Camera riprenderà i lavori sul decreto Intercettazioni nella giornata di giovedì 27 febbraio con l'esame degli ordini del giorno alle ore 9.30. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. La chiusura dei lavori sarà in diretta televisiva con le dichiarazioni di voto alle 19 mentre il voto finale si terrà alle 20.30. La presidenza della Camera, in accordo con le forze di maggioranza e di opposizione, ha disposto quindi lo spostamento dei lavori sul decreto Intercettazioni alla giornata di giovedì per inserire domani il voto finale sul decreto Coronavirus. Nel pomeriggio, in ogni caso, si attende il voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto Intercettazioni.(Rin)