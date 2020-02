Speciale difesa: Spagna, ministro Robles elogia marina durante visita a base Rota

- Il ministro della Difesa della Spagna, Margarita Robles, ha difeso il "grande lavoro" svolto dalla marina del paese durante la visita effettuata ieri, 24 febbraio, alla base navale di Rota, presso Cadice. In particolare, Robles ha visitato la nave da sbarco anfibio "Juan Carlos I", sottolineando che "la marina spagnola è un esempio di addestramento e professionalità, sia in Europa sia a livello internazionale". Il ministro della Difesa spagnolo ha aggiunto: "Siamo molto orgogliosi dei nostri uomini e donne, della grande opera che fanno, che non hanno nulla da invidiare a ciò che fanno gli altri paesi". Robles ha poi dichiarato di essersi recata alla base di Rota "per ringraziare la marina per l'ottimo lavoro che compie al fine di contribuire alla pace e alla sicurezza in Spagna" e nelle "varie missioni internazionali in cui opera". (Res)