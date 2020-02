Speciale difesa: Emirati-Algeria, incontro tra vicepremier Al Nahyan e capo di Stato maggiore Chengriha

- Il vicepremier e ministro degli Affari presidenziali degli Emirati Arabi Uniti, Mansour bin Zayed al Nahyan, ha incontrato il generale Said Chengriha, capo di Stato maggiore della difesa ad interim dell'Algeria. L'incontro si è svolto in occasione dell'Umex, fiera di sistemi a pilotaggio remoto in corso ad Abu Dhabi. Al Nahyan e Chengriha hanno discusso della cooperazione tra Emirati e Algeria e delle opportunità per un suo ulteriore sviluppo. (Res)