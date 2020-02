Speciale difesa: Russia-Ucraina, ministero Esteri Mosca, testimone a lancio missile contro MH17 è farsa

- Sono "una farsa" le informazioni in merito alla presenza di un testimone al lancio del missile Buk che avrebbe abbattuto il volo MH17 della Malaysian Airlines sui cieli del Donbass, in Ucraina orientale, nel 2014. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri della Federazione russa, Maria Zakharova, che ha così risposto alle dichiarazioni del procuratore olandese Fred Westerbock, il quale ha dichiarato all’emittente televisiva statunitense "Cbs" che almeno una persona avrebbe assistito al lancio del Buk. "Hanno creato una farsa su una tragedia", ha scritto Zakharova su Facebook. Nell'estate del 2014, il volo MH17 della Malaysian Airlines in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur è stato abbattuto mentre volava nei cieli sopra il Donbass. Tutte le persone a bordo sono rimaste uccise. (Res)