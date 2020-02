Speciale difesa: Libia, Bashagha, lo Stato civile non crea milizie ma garantisce sicurezza

- Il ministro degli Interni del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashaga, è tornato ad attaccare le milizie presenti a Tripoli. Dopo la conferenza stampa di domenica, il ministro ha scritto ieri su Twitter che "lo Stato civile garantisce sicurezza, prosperità e stabilità non creerà estremismo e terrorismo". Bashaga ha aggiunto, in un tweet, che "lo Stato non esisterà come dittatura e tirannia e non creerà pretendenti e milizie rivoluzionarie". Ha continuato: "I rivoluzionari sono coloro che sostengono lo Stato e non attaccano le sue istituzioni e proteggono il paese e il cittadino". (Res)