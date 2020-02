Speciale difesa: Libia, milizie a Bashagha, “il 4 aprile 2019 c'eravamo solo noi a Tripoli”

- Il battaglione dei rivoluzionari di Tripoli, guidato da Ayoub Aburas, ha risposto alle dichiarazioni del ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna), Fathi Bashaga, sulle "milizie corrotte". Il battaglione ha menzionato Bashagha in una dichiarazione sulla sua pagina ufficiale Facebook, affermando: "Nel momento della verità, il 4 aprile 2019, quando le orde degli invasori strisciavano verso Tripoli sotto gli occhi e le orecchie lontani e distanti, tutti rimasero inattivi mentre guardavano in silenzio, credendo che la caduta della capitale fosse solo questione di ore". Il battaglione ha aggiunto: "Eravamo consapevoli dell'entità del dolore e della tristezza che questo momento avrebbe portato a Tripoli e alla sua gente, ma ringraziamo Dio che ci ha posto questa prova in modo che i malvagi possano essere distinti dal bene, la verità possa apparire e la falsità possa disperdersi". La milizia ha ricordato a Bashaga quel momento - vale a dire, il 4 aprile quando Khalifa Haftar ha attaccato la capitale libica - affermando che "Tripoli ha trovato i suoi figli correre da soli per sacrificare le loro vite prima che i loro fratelli del resto delle città libiche si unissero a loro". Il messaggio conclude: "Caro ministro, chiunque voglia conoscere la tempra degli uomini, deve tornare a quel momento storico (4 aprile) in cui gli uomini di Tripoli di tutti i battaglioni, guidati dalla Brigata Al Nawasi, si sono uniti". Il battaglione ha concluso la sua dichiarazione dicendo: "Noi, i rivoluzionari di Tripoli, non siamo contro la legge e costruiamo lo Stato delle istituzioni. Difendiamo questo principio con le nostre anime contro Haftar e i suoi mercenari". (Res)