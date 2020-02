Speciale difesa: Siria, Lavrov, in preparazione nuovi colloqui Russia-Turchia su Idlib

- Sono attualmente in fase di preparazione nuove consultazioni tra Russia e Turchia sul governatorato di Idlib, in Siria nord-occidentale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante la conferenza stampa con l’omologo tagiko Sirojiddin Muhriddin. "Ora è in fase di preparazione la prossima serie di consultazioni, che speriamo ci condurranno a un accordo in grado di garantire che Idlib si trovi in una zona effettivamente di sicurezza e non controllata dai terroristi”, ha detto il capo della diplomazia russa. Lavrov ha aggiunto: "Pertanto, spero che i contatti in corso tra i nostri vertici militari e quelli turchi, con la partecipazione di vari rappresentanti diplomatici e dei servizi di sicurezza, si concludano positivamente e si possa garantire che i gruppi terroristici non controllino questa parte della Siria". (Res)