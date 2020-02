Coronavirus: Sinistra italiana rinvia congresso nazionale e annulla riunione direzione di sabato

- La riunione della direzione nazionale di Sinistra italiana, che era prevista a Roma per sabato prossimo 29 febbraio, è annullata. Lo annuncia un comunicato del partito. "La commissione congressuale di Sinistra italiana - prosegue la nota - ha inoltre deciso che mantenere la data di svolgimento del Congresso nazionale del partito per la fine di marzo sia del tutto inopportuna in questa situazione. Nelle prossime settimane, in base all'evoluzione della situazione - conclude Sinistra italiana - verrà stabilito il percorso congressuale e la data del suo svolgimento". (Com)