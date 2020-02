Coronavirus: D'Amato, rischio zero non esiste, attrezzati per qualsiasi emergenza

Roma, 25 feb 15:17 - (Agenzia Nova) - Il rischio zero "non esiste e quindi ci stiamo attrezzando per qualsiasi evenienza e situazione di emergenza". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, durante la sua audizione in commissione regionale Sanità sulla situazione del Coronavirus nel Lazio. "Lo schema tipo, presentato dal governo, dell'ordinanza, conterrà alcune misure di informazione e prevenzione - ha spiegato D'Amato - Per quanto riguarda il Lazio, l'ordinanza è stata anche discussa ieri con tutti prefetti delle nostre Province, che convocheranno i sindaci, affinché ci sia una certa uniformità".

(Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il rischio zero "non esiste e quindi ci stiamo attrezzando per qualsiasi evenienza e situazione di emergenza". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, durante la sua audizione in commissione regionale Sanità sulla situazione del Coronavirus nel Lazio. "Lo schema tipo, presentato dal governo, dell'ordinanza, conterrà alcune misure di informazione e prevenzione - ha spiegato D'Amato - Per quanto riguarda il Lazio, l'ordinanza è stata anche discussa ieri con tutti prefetti delle nostre Province, che convocheranno i sindaci, affinché ci sia una certa uniformità".(Rer)