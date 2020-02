Coronavirus: Molinari, vittoria della Lega e del buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, attribuisce al suo gruppo politico il posticipo del voto finale sul decreto Intercettazioni. "Vittoria della Lega. Come avevamo più volte chiesto, la conferenza dei capigruppo della Camera ha deciso di posticipare il voto finale sul decreto Intercettazioni per dare finalmente spazio al provvedimento sul Coronavirus. Una decisione logica e di buonsenso che poteva essere assunta prima, invece di perdere altro tempo prezioso", rimarca in una nota. (Com)