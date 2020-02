Coronavirus: da Camera misure analoghe ma non identiche al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure che saranno adottate alla Camera sul coronavirus saranno analoghe ma non identiche a quelle predisposte ieri dal Senato. E' quanto si apprende al termine della riunione della conferenza dei capigruppo di Montecitorio. In particolare, per quanto riguarda i deputati che saranno impossibilitati a prendere parte alle sedute della Camera, perché residenti in zone sottoposte a restrizioni, saranno considerati in missione e non come assenti.(Rin)