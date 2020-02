Russia: sondaggio, 66 per cento cittadini parteciperà al voto su emendamenti costituzionali

- Il 66 per cento dei russi intervistati per un sondaggio del Centro russo per lo studio dell'opinione pubblica VTsIOM hanno espresso l'intenzione di prendere parte al voto per gli emendamenti costituzionali. Il 41 per cento degli intervistati hannp espresso estremo interesse nel voto, in particolare quelli di età compresa tra i 45 ed i 59 anni (circa il 70 per cento). Tra gli ultrasessantenni la quota sale al 73 per cento. Il 79 per cento dei russi hanno sentito parlare dell'imminente voto sugli emendamenti costituzionali. Una persona su quattro è a conoscenza delle proposte concrete che saranno messe ai voti (23 per cento).(Rum)