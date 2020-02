Coronavirus: crollo pubblico spettacoli dal vivo, Cgil chiede che Franceschini apra stato di crisi

- Teatri deserti e spettacoli cancellati. Emanuela Bizi, segretaria nazionale della Slc Cgil, parla di "colpo di grazia per lo spettacolo da vivo, un settore da tempo in difficoltà" e lancia un nuovo allarme in seguito alle disposizioni per la tutela dei cittadini dal coronavirus adottate il 23 febbraio scorso. Bizi chiede al ministro dei Beni e delle attività culturali, Dario Franceschini, di aprire subito lo stato di crisi del settore. "Purtroppo, le misure rischiano di far precipitare il comparto in una crisi senza soluzione e, ancora una volta, a pagare il prezzo più alto saranno i soggetti più deboli: le piccole compagnie, gli artisti e le maestranze", spiega Bizi ricordando che "l’insufficienza delle risorse erogate dal Fondo unico dello spettacolo, la scarsità e l’inaffidabilità delle risorse provenienti da Regioni e Comuni avevano già messo in ginocchio lo spettacolo dal vivo in Italia e, in molti casi, compromesso l’applicazione dei contratti nazionali rendendo precarie le condizioni di lavoro di artisti e maestranze". (segue) (Rin)