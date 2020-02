Coronavirus: crollo pubblico spettacoli dal vivo, Cgil chiede che Franceschini apra stato di crisi (2)

- "Adesso, l’emergenza legata al coronavirus dà il colpo mortale - prosegue la segretaria nazionale Slc -. Rischia di non essere attuata la norma di salvaguardia che tutela i lavoratori atipici sia nel caso in cui gli spettacoli siano sospesi con un provvedimento della pubblica autorità, sia nel caso in cui il teatro dovesse rimanere chiuso per cause di forza maggiore. Oggi, alcune imprese dichiarano di non poter sostenere questo costo, vista l’incertezza sulla futura programmazione, e chiedono ai lavoratori di rinunciarvi facendo appello a un senso di responsabilità che non è accettabile, né sostenibile. Emanuela Bizi afferma che "non è ammissibile che i lavoratori più deboli debbano pagare un costo così grande", e chiede urgentemente di "trovare misure specifiche per i lavoratori dello spettacolo assunti con contratto a tempo indeterminato, ma anche per quelli a termine. Per questi ultimi il danno è rilevante: oltre alla mancata partecipazione agli spettacoli per cui sono stati contrattualizzati, questi lavoratori non hanno più la possibilità di trovare altro lavoro nel periodo fissato per le tournee che hanno accettato". Quindi Bizi conclude con la richiesta al ministro Franceschini: "Apra con urgenza lo stato di crisi del settore dello spettacolo dal vivo così da rendere possibile l’individuazione di strumenti per fare sì che una corretta tutela dei cittadini non si traduca in un abbattimento dei diritti dei lavoratori e nella probabile chiusura di piccoli teatri e piccole compagnie". (Rin)