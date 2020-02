Bulgaria-Cipro: Anastasiades a Sofia, positive sinergie nel settore energetico (2)

- Posizioni comuni, secondo Anastiasiades, hanno Cipro e Bulgaria anche riguardo la questione migratoria e il nuovo piano finanziario 2021-2027 dell'Ue. Radev, da parte sua, ha apprezzato il potenziale nel rafforzamento della cooperazione energetica, osservando che la Bulgaria è dal punto di vista geografico il proseguimento naturale tra Israele, Cipro e Grecia. "Cipro rimane un importante partner commerciale ed economico, ed è tra i principali investitori in questo paese - ha dichiarato il premier bulgaro Borisov -. Dobbiamo guardare ad ulteriori opportunità per aumentare questo interscambio". Secondo Borisov, nuove opportunità sono presenti in particolare nel settore agricolo, del turismo, dell'energia, della cultura e dell'istruzione. (segue) (Bus)