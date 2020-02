Bulgaria-Cipro: Anastasiades a Sofia, positive sinergie nel settore energetico (3)

- Proprio la cooperazione nel settore dell'energia è stato uno dei temi centrali del colloquio, secondo quanto riferisce il portale "Focus Information Agency": il premier Borisov ha osservato che il completamento dell'interconnettore del gas Grecia-Bulgaria servirà come punto d'ingresso per le fonti energetiche alternative per l'intera Europa sud orientale. "L'interconnettore permetterà anche di importare gas tramite il terminale Gnl nel nord della Grecia e tramite il gasdotto del Mediterraneo orientale", ha detto Borisov definendo "strategica" la partnership nel settore con Israele, Grecia e Cipro. A modo di vedere del premier bulgaro, la costruzione del gasdotto EastMed ha una notevole importanza geopolitica per lo sviluppo della regione e dell'Europa. (Bus)