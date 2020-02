Campania: Iovino (M5s), ripartire da Costa, Pd esca da torre avorio

- "Mi chiedo dove abbia vissuto nelle ultime settimane il segretario provinciale Pd Marco Sarracino, che continua a parlare di un presunto isolamento del Movimento 5 stelle, ignorando o fingendo di ignorare la nostra posizione". Lo ha detto il deputato M5s Luigi Iovino in merito al dibattito sulle Regionali e le candidature per l'ipotesi di un campo unico di coalizione. Iovino ha dichiarato: "Da tempo stiamo lavorando con i nostri consiglieri regionali, presto anche con il coinvolgimento di portavoce locali e dei nostri attivisti e simpatizzati, a un programma concreto per il rilancio della Campania che intendiamo costruire attorno alla figura del ministro Sergio Costa, che reputiamo incarni il profilo ideale per dar vita a una straordinaria mobilitazione civica. Con Costa possiamo finalmente costruire un serio progetto di superamento dei De Luca, dei Caldoro e dei Bassolino e regalare un futuro alla Campania". (segue) (Ren)