Campania: Iovino (M5s), ripartire da Costa, Pd esca da torre avorio (2)

- Iovino ha inoltre aggiunto: "Ad arroccarsi nella propria torre d'avorio è proprio l'ala campana del partito di Sarracino, i cui dirigenti, nelle stesse ore in cui abbiamo avanzato la proposta di un uomo di indubbio valore e di specchiata moralità come Costa, non hanno perso tempo nel rilanciare la figura dell'uscente, speriamo una volta per tutte, Vincenzo De Luca". Quindi il parlamentare ha concluso: "E' un dato incontrovertibile che ci troviamo in un momento storico di fondamentale importanza per la nostra terra. Ed è tempo che, con senso di responsabilità, si scelga da che parte stare. Ma sono certo che i nostri cittadini sapranno bene cosa scegliere quando toccherà di decidere tra vecchio e nuovo e tra passato e futuro". (Ren)