Imprese: Cina, Tesco cede la sua partecipazione a joint venture cinese per 275 milioni di sterline (2)

- L'anno scorso la società ha confermato di aver lanciato una revisione delle opzioni strategiche per le due divisioni asiatiche, dove opera con il marchio Tesco Lotus. A dicembre, la società ha dichiarato: "Tesco conferma che, a seguito degli interessi in entrata, ha avviato una revisione delle opzioni strategiche per le sue attività in Thailandia e Malesia, compresa una valutazione di una possibile vendita di tali attività". Una vendita delle sue operazioni nei due paesi significherebbe che le uniche operazioni estere rimaste di Tesco, a parte l'Irlanda, sarebbero la sua divisione dell'Europa centrale, comprendente negozi nella Repubblica Ceca, in Ungheria, Polonia e Slovacchia. Nei risultati intermedi pubblicati ad ottobre, la società ha dichiarato che le sue operazioni in Thailandia e Malesia hanno registrato vendite combinate di 2,6 miliardi di sterline, mentre l'utile operativo è aumentato del 54,1 per cento a 171 milioni di sterline. (Cip)