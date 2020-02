Intercettazioni: al via dichiarazioni di voto su fiducia in Aula Camera, alle 16.35 la prima chiama

- Sono iniziate alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul decreto Intercettazioni. Alle 16.35 dovrebbe iniziare la prima chiama per il voto finale. Il provvedimento, in caso di approvazione, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in quanto già approvato in prima lettura dal Senato.(Rin)