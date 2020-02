Coronavirus: Nord Macedonia, in corso verifiche su passeggero proveniente da Dubai

- Le autorità mediche della Macedonia del Nord stanno effettuando dei controlli su un passeggero proveniente da Dubai per verificare un eventuale contagio da coronavirus. Secondo quanto riporta il sito "Fokus", il passeggero presenta sintomi simili a quelli dell'influenza ed è ora ricoverato presso la Clinica per malattie infettive di Skopje. Il ministro della Sanità, Venko Filipce, ha dichiarato oggi che il passeggero è arrivato nel paese pochi giorni fa dopo un soggiorno di sei giorni a Dubai. "Sono presenti dei sintomi simili a quelli dell'influenza. Ora sono stati effettuati i test ed in meno di tre ore i risultati saranno pronti", ha detto Filipce. Il ministro ha poi fatto appello a tutti coloro che provengono da regioni critiche affinché si attengano alle raccomandazioni contenute nelle linee guida messe a punto dal governo. (Mas)