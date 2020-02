Speciale difesa: Libia, Sarraj e Guterres discutono delle violazioni dell'embargo sulle armi in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, hanno discusso dell'embargo sulle armi in Libia e degli sviluppi nel paese, secondo una dichiarazione dell'Gna. "L'incontro che ha riunito Sarraj e Guterres a Ginevra è servito a discutere degli sviluppi in Libia e delle violazioni della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite numero 2510 del 2020, che sostiene i risultati della Conferenza di Berlino e include la cessazione delle ostilità, la protezione dei civili e un embargo sulle armi in Libia", si legge in una nota. La dichiarazione ha sottolineato che Sarraj ha "riaffermato la necessità di avviare azioni serie per fermare le violazioni dell'embargo e che qualsiasi sforzo di monitoraggio non dovrebbe essere limitato alle violazioni dell'embargo via mare, ma dovrebbe includere le violazioni terrestri e aeree". (Lit)