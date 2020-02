Speciale difesa: Libia, Al Mismari accusa le forze del Gna di violare il cessate il fuoco

- Il portavoce dell'Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed al Mismari, ha accusato le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) di "prendere di mira i quartieri civili di Tripoli", nell'ambito del conflitto in corso tra le due parti dallo scorso aprile. "Le milizie rinforzate con elementi dell'esercito turco violano la tregua e colpiscono i quartieri civili a sud di Tripoli con artiglieria pesante", ha detto al Mismari in una nota su Facebook. L'ufficiale ha aggiunto: "Le nostre forze stanno ancora osservando la tregua e non hanno risposto alle fonti di fuoco che sono note". (Bel)