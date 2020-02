Speciale difesa: Thailandia, al via esercitazioni multilaterali Cobra Gold

- Prendono il via oggi in Thailandia le esercitazioni militari multilaterali Cobra Gold, che si concluderanno il 6 marzo. Il programma prevede forum di alto livello, esercitazioni di atterraggi anfibi, esercitazioni umanitarie e di soccorso in caso di catastrofi. Più di 8.900 militari e ufficiali provenienti da 29 paesi partecipano alle manovre, guidate da Thailandia e Stati Uniti. Gli Usa sono presenti con 5.500 militari e 64 jet da combattimento, tra i quali lo stealth F-35, nonché una nave da assalto anfibia e un molo di sbarco anfibio. Tra i paesi partecipanti, dal 2014, c'è anche la Cina, con una squadra d'élite di 25 militari del 75mo esercito del gruppo dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla). (Fim)