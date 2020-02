Speciale difesa: Nato, ministro romeno Ciuca, presenza nel Mar Nero è imperativo strategico

- La presenza della Nato nella regione del Mar Nero è un imperativo strategico ed è un diritto della Romania chiederla. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa romeno, Nicolae Ciuca, in occasione della presentazione nel bilancio delle attività del ministero per il 2019. "Per noi, l'obiettivo principale è stato quello di garantire una presenza più solida della Nato nel Mar Nero. Attraverso gli sforzi congiunti del presidente della Romania, della diplomazia e della Difesa, oggi assistiamo a una maggiore consapevolezza della necessità di coerenza e coesione in tutto il nostro vicinato, con una copertura a 360 gradi", ha affermato Ciuca che ha evocato "legittime preoccupazioni per la sicurezza dell'area". "Riteniamo che la presenza della Nato nella regione del Mar Nero sia un imperativo strategico. È nostro diritto chiedere questo e avere una presenza unitaria unita dell'Alleanza sull'intero Fianco orientale. Allo stesso tempo, è nostro dovere sviluppare capacità credibili che siano complementari e interoperabili con quelle alleate", ha sottolineato Ciuca. Secondo il ministro della Difesa di Bucarest, "l'evoluzione più preoccupante è che, attraverso la Crimea, la Russia può proiettare un'egemonia presunta nel Mar Nero, con conseguenze importanti sulle forze di dissuasione dell'Alleanza". "Infine, l'intenzione di questa intensificata militarizzazione è impedire alla Nato e agli alleati di operare liberamente nella regione. L'implementazione di capacità anti-accesso e il divieto regionale è una grande trasformazione della sicurezza nel Mar Nero. La dissuasione e la logica dell'equilibrio militare stanno cambiando", ha dichiarato il ministro della Difesa ad interim che ha anche sottolineato che "i Balcani occidentali continuano a rimanere una regione con un fragile equilibrio di sicurezza e stabilità". (Rob)