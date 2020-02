Speciale difesa: Siria, Lavrov, contrari a concordare cessate il fuoco con terroristi presenti a Idlib

- Concordare un cessate il fuoco con le organizzazioni terroristiche presenti nella provincia siriana nordorientale di Idlib sarebbe un segno di resa, e non certo una decisione a tutela dei diritti umani della popolazione locale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenuto oggi al Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra. “La comunità internazionale ha il dovere di tenere a bada gli estremisti, e la giustificazione delle loro azioni è assolutamente inaccettabile”, ha detto il capo della diplomazia di Mosca, sottolineando che “concordare un cessate il fuoco con le organizzazioni terroristiche presenti nell’area sarebbe non solo un segno di resa, ma anche una giustificazione delle loro azioni”. Sempre questa mattina, il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha dichiarato che “al momento non è in programma un colloquio tra i presidenti di Russia e Turchia sulla situazione a Idlib, ma stiamo preparando una riunione nel formato multilaterale”. (Rum)