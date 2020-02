Coronavirus: Bianconi, paura virus rischia travolgere turismo e commercio Umbria

- "Il coronavirus e la paura dei cittadini italiani e stranieri rischia di dare il colpo di grazia al turismo e al commercio dell’Umbria”. Lo ha detto il consigliere regionale Vincenzo Bianconi (Gruppo misto) a margine della seduta odierna dell’assemblea legislativa dell’Umbria. Bianconi ha spiegato: "Abbiamo i mezzi per intervenire con successo ma dobbiamo agire immediatamente per fronteggiare le conseguenze più pesanti di questa crisi. Federalberghi Umbria ci ricorda, ad esempio, che l’effetto finale sarà forse simile a quello verificatosi dopo il sisma del 2016 e che ‘rispetto ai flussi turistici dei mesi di marzo e aprile del 2019 possiamo prevedere già un 35-40 per cento in meno”. Secondo Bianconi: “per una regione che vive di turismo tale crollo sarebbe devastante, a cascata, per ogni settore dell’economia umbra. Le misure promesse dal governo appaiono per adesso limitate e circoscritte a piccolissime aree, ma questa crisi ha colpito ogni parte dell’Italia. Servono interventi immediati della Regione per tutelare, nei prossimi mesi, l’economia e il lavoro”. (segue) (Ren)