Coronavirus: Bianconi, paura virus rischia travolgere turismo e commercio Umbria (2)

- A tal proposito, Vincenzo Bianconi ha fatto sapere che “nelle prossime ore e nei prossimi giorni proporrò specifiche misure che la Regione Umbria dovrebbe porre in essere con mezzi propri e sollecitare con forza al Governo e all’Unione europea. Per poter scongiurare questo disastro dobbiamo agire immediatamente e uniti, non temporeggiare come accaduto per la cassa integrazione in deroga collegata al terremoto, che non ha mai funzionato”. Infine la conclusione: “Ritengo deplorevoli le scene di teatrale battibecco partitico a cui abbiamo assistito questa mattina in aula: hanno dato un pessimo segnale ai cittadini. Continuo a sperare in un cambio di passo e in una unità su certi temi che vada oltre gli steccati partitici, che misuri la sostanza e non la forma o chi la rappresenta. Ci spero per il bene dell’Umbria”. (Ren)