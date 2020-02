Roma: a Termini nuova corsia taxi, Calabrese, svolta diretta su via Cavour

- Nuova viabilità in piazza dei Cinquecento per i taxi che lavorano alla stazione Termini. Ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Pietro Calabrese. "Abbiamo definito la prima fase di riassetto della viabilità nell'ambito del nodo Termini", scrive l'assessore. L'obiettivo, chiarisce nel post, è garantire "una maggiore rapidità nel deflusso da piazzale dei Cinquecento, funzionale all'obiettivo generale di decongestionamento di tutto l'ambito". La nuova disciplina consentirà ai tassisti in servizio su piazza dei Cinquecento di usufruire di un'ulteriore corsia, dedicata all'uscita diretta su via Cavour, "andando - garantisce Calabrese - a ridurre drasticamente il flusso nell'attuale uscita, che sarà così dedicata solo ai taxi diretti verso piazza della Repubblica".La modifica, ricorda l'assessore, è stata richiesta "dagli stessi operatori". I lavori sulla nuova segnaletica orizzontale e verticale partiranno fra tre settimane. E, assicura l'assessore "gli interventi dureranno solo pochi giorni e saranno comunque interventi integrati al nuovo disegno della piazza, che come sapete, oltre alla corsia ciclabile connessa con Porta Pia e piazza Venezia, comprenderà anche i due nuovi attestamenti tram, verso il Vaticano, e verso Tor Vergata".(Rer)