Auto: nuovo Volkswagen Caddy sarà fabbricato in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Volkswagen Caddy della quinta generazione è stato presentato a Dusseldorf. "La macchina sarà prodotta soltanto in Polonia e da lì esportata in tutto il mondo. L'inizio della produzione è previsto per il terzo trimestre del 2020", ha dichiarato Magda Piekarczyk, responsabile della comunicazione marketing e PR Volkswagen Veicoli Commerciali. Il Caddy sarà prodotto a Poznan, dove i preparativi sono iniziati già nel 2018. Dall'inizio della sua attività, l'azienda ha investito oltre 10 miliardi di zloty polacchi (2,5 miliardi euro) nelle sue sedi, ora ne investirà ancora altri 2 miliardi di zloty (500 milioni di euro) in nuovi capannoni, macchine e dispositivi, ha spiegato il portavoce di Volkswagen Poznan, Patrycja Kasprzyk. Il capannone di produzione è stato dotato di robot moderni a risparmio energetico che combineranno parti della carrozzeria. Il livello dell'automatizzazione è aumentato dal 42 per cento all'80 per cento. La fabbrica può produrre fino a 750 auto al giorno. Il numero di auto prodotte dipenderà dalla domanda del mercato. (Vap)