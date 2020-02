Ricerca: Del Re, scienza è chiave per affrontare le minacce più grandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi con un video messaggio della viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Emanuela Del Re il sesto Congresso mondiale per la libertà della ricerca scientifica, in corso ad Addis Abeba fino a domani. “Il nostro obiettivo comune è quello di portare i benefici della ricerca scientifica a tutto il pianeta, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Attraverso il progresso scientifico possiamo affrontare alcune delle minacce più grandi, da pandemie come il coronavirus ai cambiamenti climatici e la desertificazione. E in questo modo contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 degli Obiettivi dello sviluppo sostenibile”, ha affermato Del Re. “Questo Congresso, in particolare, è di importanza cruciale per promuovere un dibattito sul raggio di azione e sulle possibili implicazioni del cosiddetto ‘diritto alla scienza’, soprattutto alla luce della recente pubblicazione del commento generale preparato dal Comitato per i diritti economici e sociali su questa questione in particolare”, ha proseguito la viceministro. “I pilastri di questa lodevole iniziativa, che di fatto delimitano il perimetro della discussione, sono in particolare due articoli: il primo è l'articolo 27 della Dichiarazione dei diritti umani, che afferma che ‘ognuno ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, il diritto di godere delle arti e di condividere e godere degli avanzamenti della scienza e dei suoi benefici; l'altro è l'articolo 15 della Convenzione internazionale per i diritti sociali, economici e culturali, che chiarisce come gli stati debbano riconoscere il diritto di ognuno a beneficiare del progresso scientifico e delle sue applicazioni”. (segue) (Res)