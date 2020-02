Coronavirus: Borrelli, tre casi a Torino e 101 nella provincia di Lodi

- Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha comunicato oggi la diffusione provinciale dei casi di coronavirus. Dei 212 casi lombardi, "101 sono nella provincia di Lodi, 39 in quella di Cremona, 17 in provincia di Bergamo, 14 in provincia di Milano, tre in provincia di Monza-Brianza e uno in provincia di Sondrio". In Veneto "30 riguardano la zona di Vo', sette a Venezia e uno a Treviso. In Emilia ci sono stati 17 casi a Piacenza, quattro a Parma; uno a Modena e uno a Rimini". Sono a Torino, invece, i tre casi individuati in Piemonte.(Rin)