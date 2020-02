Serbia: presidente Vucic con direttore Oms Kluge, focus su inquinamento e coronavirus

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto oggi un incontro con il direttore per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Hans Kluge, in visita a Belgrado. Secondo quanto rende noto un comunicato della presidenza serba, al centro dell'incontro sono stati i temi relativi al problema dell'inquinamento nel paese e alla diffusione nel mondo del coronavirus. Il capo dello Stato ha ringraziato Kluge per la visita a Belgrado e chiesto aiuto per la creazione di un sistema che consenta di avere un'aria più pulita nel paese. La Serbia, ha aggiunto Vucic, è pronta a compiere grandi investimenti per assicurare ai propri cittadini un'aria pulita. Vucic ha infine chiesto all'Oms sostegno aggiuntivo nella lotta al coronavirus. I due interlocutori, conclude la nota, hanno concordato sul fatto che occorre evitare la diffusione del panico riguardo al coronavirus. (segue) (Seb)