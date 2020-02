Serbia: presidente Vucic con direttore Oms Kluge, focus su inquinamento e coronavirus (2)

- Il direttore per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Hans Kluge, è oggi in visita in Serbia. Nella giornata di oggi è previsto anche un incontro con la premier serba, Ana Brnabic. La Serbia ha ottenuto lo scorso settembre il diritto di avere un rappresentante all'interno del board dei direttori dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La decisione è stata presa nel corso della 69ma seduta del Comitato regionale per l'Europa dell'Oms tenuta a Copenhagen dal 16 al 19 settembre 2019. Sempre nel corso di quella seduta è stato eletto Hans Kluge come nuovo direttore regionale per l'Europa dell'organizzazione. (segue) (Seb)