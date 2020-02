Serbia: presidente Vucic con direttore Oms Kluge, focus su inquinamento e coronavirus (3)

- La Serbia "è pronta ad affrontare l'eventuale comparsa di casi di coronavirus", secondo quanto dichiarato dal ministro della Sanità della Serbia, Zlatibor Loncar. "Se il nuovo coronavirus si presenterà anche in Serbia non sarà la fine del mondo, perché siamo pronti a reagire", ha detto Loncar aggiungendo di aver parlato con il ministro della Difesa, Aleksandar Vulin, e di avere concordato l'eventuale utilizzo delle caserme oltre che degli ospedali per affrontare l'emergenza. "Ospedali e caserme, come pure alcuni edifici privati saranno messi a disposizione per l'eventuale ricovero dei contagiati da coronavirus", ha osservato Loncar secondo quanto pubblica oggi il quotidiano "Kurir". (segue) (Seb)