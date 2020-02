Serbia: presidente Vucic con direttore Oms Kluge, focus su inquinamento e coronavirus (4)

- Il ministro ha poi detto che occorre "evitare il panico" fra i cittadini, i quali "devono sapere" che la Serbia agisce in base agli accordi presi con l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Loncar ha infine precisato che al momento non vi sono casi registrati di coronavirus nel paese, ma che "due, tre persone" sono state trasferite per controlli alla Clinica per malattie infettive di Belgrado poiché hanno avuto "legami con la Cina". "Abbiamo introdotto una nuova regola: presso tutti i valichi di confine viene misurata la temperatura corporea a chiunque entri in Serbia. Adesso si presta particolare attenzione, non solo ai viaggiatori dalla Cina, ma anche dall'Italia", ha detto ancora Loncar. (segue) (Seb)