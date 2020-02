Serbia: presidente Vucic con direttore Oms Kluge, focus su inquinamento e coronavirus (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri il ministero degli Esteri della Serbia ha consigliato ai cittadini serbi di evitare viaggi nelle regioni italiane colpite dal coronavirus. In una nota diramata dal dicastero di Belgrado si precisava che è consigliato evitare viaggi in quelle aree fino a che l'attuale situazione sanitaria non si sia normalizzata. Il ministero, proseguiva la nota, proseguirà a fornire informazioni sulla situazione in Italia considerando che i dati sull'andamento del contagio cambiano e vengono aggiornati di ora in ora. Sono tutti negativi i test finora effettuati in Serbia per verificare un eventuale contagio da coronavirus, secondo quanto ha reso noto ieri il direttore della Clinica per le malattie infettive e tropicali all'interno dell'ospedale centrale di Belgrado, Goran Stevanovic. (segue) (Seb)