Serbia: presidente Vucic con direttore Oms Kluge, focus su inquinamento e coronavirus (6)

- In un intervento per l'emittente "Rts", Stevanovic ha precisato che sono stati effettuati 9 test su altrettanti casi sospetti. L'Istituto Torlak, ha ricordato Stevanovic, è il laboratorio di riferimento nazionale per i test effettuati sui casi sospetti. "Nove casi sospetti sono stati finora testati e tutti erano negativi. In linea di massima si utilizzano sempre i test dell'Istituto Torlak al fine di eliminare ogni dubbio sulla presenza di coronavirus", ha detto il direttore della Clinica per le malattie infettive e tropicali. (segue) (Seb)