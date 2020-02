Serbia: presidente Vucic con direttore Oms Kluge, focus su inquinamento e coronavirus (7)

- Due cittadini serbi risultano intanto positivi al test da coronavirus all'interno della nave Diamond Princess, ferma in quarantena al largo del porto giapponese di Yokohama. Secondo quanto ha comunicato il ministero degli Esteri della Serbia attraverso una nota, la notizia è stata trasmessa dal ministero degli Esteri giapponese. I due cittadini, di 29 e 30 anni, fanno parte dell'equipaggio e verranno trasferiti in un ospedale giapponese. La nave Diamond Princess conteneva in totale 14 cittadini di nazionalità serba: 12 di questi fanno parte dell'equipaggio e sono rimasti a bordo in attesa della fine della quarantena. Due passeggeri hanno invece lasciato nei giorni scorsi il Giappone attraverso un volo commerciale dopo essere risultati negativi al test medico. (Seb)