Coronavirus: Di Marco (M5s), Regione Lombardia non subisca scelte di Trenord di tagliare treni

- Il consigliere regionale lombardo del Movimento 5 Stelle, Nicola Di Marco, in una nota commenta la decisione di Trenord di rimodulare i servizi e tagliare corse di treno in Lombardia, a seguito dell'emergenza coronavirus. “La Lombardia sta facendo la sua parte per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del coronavirus. Quindi ben vengano misure se utili a tutelare i passeggeri e il personale dell’azienda. Però, la decisione dell’azienda di tagliare i treni deve essere chiarita: non vorremmo che Trenord, in realtà, si trovi impossibilitata a garantire il servizio o che si trovi, come accade ogni giorno, ancora una volta in seria difficoltà", osserva di Marco. "Proprio per questo - prosegue il pentastellato - chiediamo che Regione Lombardia chiarisca e che non subisca passivamente le eventuali decisioni autonome dell’azienda e del management che ha scelto per guidare Trenord”. (com)