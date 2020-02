Tlc: Tim primo operatore europeo a utilizzare computer quantistici per ottimizzare reti mobili nuova generazione

- Tim è il primo operatore di telecomunicazioni in Europa ad impiegare su rete live algoritmi di quantum computing nella pianificazione delle sue reti mobili di nuova generazione. I computer quantistici si basano sui qubit, unità di informazione fondamentale analoghe ai bit classici, che, sfruttando i principi della meccanica quantistica, riescono a elaborare problemi complessi e calcoli di grandi dimensioni con tempi di esecuzione estremamente ridotti rispetto ai computer classici. Le capacità computazionali dei computer quantistici consentono di trattare problemi che, per la loro complessità, risultano fuori dalla portata dei computer tradizionali. Tim ha ottimizzato la pianificazione delle celle radio, riconducendo il problema nell'ambito di una modellizzazione algoritmica tipo Qubo (Quadratic unconstrained binary optimization), che è stata eseguita su quantum computer di D-Wave. D-Wave è leader mondiale nella produzione di hardware, software e servizi commerciali in ambito quantum computing. Tutto questo ha permesso di mettere a punto una pianificazione delle celle radio che assicura servizi mobili estremamente performanti e affidabili. (segue) (Com)