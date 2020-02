Tlc: Tim primo operatore europeo a utilizzare computer quantistici per ottimizzare reti mobili nuova generazione (2)

- Gli ambiti di applicazione del quantum computing maggiormente considerati finora sono quelli relativi ai problemi di ottimizzazione in particolare in campo finanziario, automotive e chimico, mentre l'uso di questa tecnologia nell'ambito delle reti di telecomunicazioni è assolutamente innovativo. Più in dettaglio l'algoritmo Qubo è stato utilizzato per la pianificazione dei parametri di rete 4.5G e 5G, ottenendo una maggiore rapidità di esecuzione (con un fattore 10x) rispetto ai metodi tradizionali di ottimizzazione. Poiché si prevede che la velocità computazionale migliorerà ulteriormente con l'evoluzione della tecnologia dei computer quantistici, poter configurare la rete in tempo reale risulta essere un aspetto fondamentale per garantire ai clienti un miglior servizio mobile. (segue) (Com)