Tlc: Tim primo operatore europeo a utilizzare computer quantistici per ottimizzare reti mobili nuova generazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'applicazione dell'algoritmo Qubo alla pianificazione degli identificativi di cella - grazie ai quali uno smartphone è in grado di distinguere ciascuna cella radio dalle altre - permette di assicurare ai clienti Tim una maggiore qualità del servizio VoLte (voce su Lte), migliorandone la continuità nella fase di mobilità tra le aree di copertura di celle diverse. Inoltre, poter effettuare la configurazione real time della rete fa parte del paradigma innovativo del "circuito chiuso" di Son (Self organizing network), già in uso da Tim e basato sulla raccolta delle misure in campo e sulla rapida riconfigurazione degli elementi della rete. (Com)