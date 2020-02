Ue: Consiglio proroga il mandato di sei rappresentanti speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di prorogare il mandato di sei rappresentanti speciali dell'Unione europea (RsUe). Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che si tratta del rappresentante dell'Ue per il Sahel, Angel Losada Fernandez, che è stato prorogato di altri 12 mesi, fino al 28 febbraio 2021. Losada Fernandez era stato nominato per la prima volta a questa carica nel novembre 2015. Del mandato della rappresentante dell'Ue per il Kosovo, Nataliya Apostolova, che è stato prorogato di altri sei mesi, fino al 31 agosto 2020. Apostolova era stata nominata per la prima voltaa questa carica nell'agosto 2016. Si tratta del mandato del rappresentante dell'Ue per il Corno d'Africa, Alexander Rondos, prorogato di altri 6 mesi, fino al 31 agosto 2020. Rondos era stato nominato per la prima volta a questa carica nel gennaio 2012. Del mandato del rappresentante dell'Ue per l'Asia centrale, Peter Burian, che è stato prorogato di altri 12 mesi, fino al 28 febbraio 2021. Burian era stato nominato per la prima volta a questa carica nell'aprile 2015. (segue) (Beb)