Ue: Consiglio proroga il mandato di sei rappresentanti speciali (2)

- Gli altri due sono il mandato della rappresentante dell'Ue per il processo di pace in Medio Oriente, Susanna Terstal, che è stato prorogato di altri 12 mesi fino al 28 febbraio 2021, Terstal era stata nominata per la prima volta a questa carica nel settembre 2018, e del mandato del rappresentante dell'Ue per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia, Toivo Klaar, che è stato prorogato di altri 20 mesi, fino al 28 febbraio 2021. Klaar era stato nominato per la prima volta a questa carica nel novembre 2017. Il Consiglio ha spiegato che i rappresentanti speciali dell'Ue promuovono le politiche e gli interessi dell'Ue in determinate regioni e paesi, nonché le questioni di particolare preoccupazione o interesse per l'Unione. Svolgono un ruolo attivo a favore del consolidamento della pace, della stabilità e dello Stato di diritto. La nomina dei primi rappresentanti speciali dell'Ue risale al 1996 e attualmente otto RsUe sostengono l'operato dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Si tratta dei sei rappresentanti prorogati oggi più i rappresentanti speciali per i diritti umani e per la Bosnia-Erzegovina. (Beb)