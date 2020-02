Coronavirus: Borrelli, 283 personale contagiate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto ai dati di ieri pomeriggio sul numero di contagiati, c'è stato "un incremento di 54 unità". Per quel che riguarda la diffusione geografica, "in Lombardia i casi sono 212 con un incremento di 40 casi; in Veneto 38 casi con un incremento di 5; in Emilia 23 casi con un incremento di 5; in Piemonte 3; nel Lazio 3 casi; in Toscana 2 casi; e in Sicilia 1".(Rin)